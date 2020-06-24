تكريم مطار القاهرة لعامل أمين

قام رئيس مجلس إدارة شركة ميناء الجوي المحاسب مجدي إسحق العامل إسلام صبحي محمود والذي يعمل في شركة النظافة وذلك في مبنى الركاب رقم 2 بسبب أنه من العاملين الأمينين فقام بالعثور على مبلغ مالي وقام بتوجيه المبلغ مباشرةً غلى الجهات المختصة وتم العمل على تسليم المبلغ.

كما أن رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة شركة مطار القاهرة الدولي بالتوجيه جزيل الشكر للعامل الأمين وتم توجيه شهادة تقدير له وتم تقديم مكافأة مالية أيضاً بسبب أمانته، فقام بالعثور على مبلغ كبير وهو 50 ألف جنيه وذلك طوال إنهاء جميع الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية فأثناء عمله دخل إلى الصالة الخضراء وجدها وسط الورق.