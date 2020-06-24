أخبار مصر

الإعلان عن موقع الاستعلام عن العلاوات الخمسة

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قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن إطلاقها لموقع إلكتروني متعلق بالاستعلام عن جميع العلاوات الخمسة وسيتم ذلك خلال يوم الأربعاء القادم وسيتم ذلك من خلال استخدام الرقم القومي أو الرقمي التأميني بدلاً منه وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي الأستاذة نيفين القباج أكدت على أن زيادة المعاشات ستبدأ من أوائل شهر يوليو وسيسترم ذلك على ثلاثة شهور.

فسيتم صرف أخر دفعة للعلاوات في يوم 1 إبريل، كما أنها قامت بالإعلان عن صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة تصل إلى 14% بداية من شهر 1 يوليو وذلك بدون حد أدني وحد أقصى يصل إلى 980 جنيهاً وستصل إجمالي التكلفة والمصاريف إلى 25 مليار جنيه

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