استقبال مطار القاهرة إلى 562 مصري مغترب

قام مطار القاهرة باستقبال أربعة رحلات طيران استثنائية تحمل 562 مصري من الأشخاص العالقين في أربعة دول وهما الإمارات وإيطاليا وألمانيا وتركيا وذلك يعتبر إجراء وقائي لإعادة جميع المصريين العالقين في دول خارجة عن مصر، فالرحلة الأولى قادمة من ميلانو تضم 88 مصري.

إما بالنسبة للرحلة الثانية فهي قادمة من أبو ظبي تضم 245 مصري والرحلة الثالثة من فراتكفورت وتضم 87 مصري إما بالنسبة للرحلة الرابعة فهي قادمة من إسطنبول وتحمل 142 مصري، وقام جميع أطباء الحجر الصحي تحت رئاسة مدير الحجر الصحي في المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين بعمل اختبار لدرجات الحرارة لجميع الركاب في حالة وصلهم مباشرةً.