الزراعة: ضبط 3 مصانع أعلاف غير مرخصة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورود معلومات عن قيام 3 مصانع للأعلاف بمحافظة البحيرة بتصنيع الأعلاف بدون ترخيص، كما تصنع مخاليط أعلاف غير مسجلة وغير معتمدة بوزارة الزراعة.

وقال سليمان، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية زراعة البحيرة، لمداهمة المصانع.

ومن خلال المداهمة تم ضبط 3 مصانع أعلاف تنتج أعلاف دواجن وماشية بدون ترخيص ومخزن خامات مواد العلف 150 طن بدون ترخيص، وإجمالي المضبوطات 250 طن خامات بالإضافة إلى 55 طن أعلاف.

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وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك من وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام "واتس أب" (01558626681- 01558626682).