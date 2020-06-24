صرف الرواتب وسداد الإيجارات.. "المنشآت السياحية" تكشف أولى خطواتها عقب التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن أولى خطوات المنشآت -المطاعم والكافتيريات- عقب العودة للتشغيل السبت المقبل، موضحا أنها تبدأ بصرف رواتب وأجور العاملين، ثم سداد مبالغ الإيجارات المتأخرة نتيجة التوقف خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورونا.

وأكد المصري، لمصراوي، الأربعاء، أن جميع المنشآت تسعى الأن لتقليل الخسائر والعمل سريعا لصرف رواتب العاملين وتسديد الإيجارات ولا ينظرون إلى الربح حاليا، متابعا: خلينا واقعيين أحسن، معربا عن أمله بالوصول إلى نسبة ال50% وال100% في أسرع وقت.

وأشاد رئيس الغرفة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25% من طاقتها الاستعابية اعتباراً من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وطالب المستثمرين وملاك المنشآت السياحية والعاملين بها، بالالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية بهدف الحصول على موافقة التشغيل بنسبة ال50% خلال الفترة المقبلة، على أن يليها مرحلة التشغيل بنسبة 100% قريبا والعودة إلى المعدلات الطبيعية.