مصادر: رئيس استئناف القاهرة تنتهى ولايته 29 يونيو الجاري والمستشار "نابليون" خلفا له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت مصادر قضائية أن المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيبلغ سن التقاعد 29 يونيو الجاري (70 عاما).

وأضافت المصادر - رفضت ذكر اسمها- في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أن قانون السلطة القضائية نص على أن من يتولى رئاسة المحكمة أقدم قاضي بين قضاة الاستئناف وعليه سيتولى المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حاليا، ويتولى رئاسة "استئناف الإسكندرية" قاضي آخر وفق مبدأ الأقدمية.

وأشارت المصادر إلى أنه المستشار "نابليون"سيبلغ سن التقاعد في أغسطس، ويليه المستشار عيد عبد الغنى سويلم.

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وأكدت المصادر أن المستشار "سويلم" ستنتهي ولايته في سبتمبر لبلوغ سن التقاعد على أن يتولى بعده المستشار عبده عطية الأودن حتى تنتهي ولايته خلال العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن محاكم استئناف القاهرة الثمانية على مستوى الجمهورية ، وهى محاكم استئناف القاهرة ، والإسكندرية ، وطنطا ، والمنصورة ، والإسماعيلية ، وبنى سويف ، وأسيوط وقنا ، تغييرات فى رئاستها خلال الفترة من أول يوليو وحتى سبتمبر ، نظرا لتقاعد عدد من القضاة ، أو لانتقال غيرهم تغيير صفته من محكمة لأخرى.

يذكر أن اختيار رئيس محكمة النقض يختلف عن الاستئناف، فاختيار رئيس النقض وفق التعديلات الدستورية الأخيرة من سلطة رئيس الجمهورية، حيث يتم اختيار قاضي من بين أقدم ٧ في المحكمة.