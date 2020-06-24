تجديد حبس متهم بالإتجار في الأستروكس بحلوان 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس متهم بالاتجار في مخدر الأستروكس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، ضبطت شخصًا عاطلاً له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة ملكه، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.300 كيلو جرام، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارة؛ لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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