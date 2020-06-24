بدءًا من السبت.. الداخلية تعلن مواعيد حظر سير سيارات النقل الثقيل أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بحظر سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 الجاري، إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وحددت الداخلية، مواعيد حظر سير سيارات النقل بدءًا من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ليلاً.

وأهابت الوزارة بمالكي وقائدي سيارات النقل الالتزام بتوقيتات الحظر المقرر وستقوم أجهزة الوزارة المعينة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.