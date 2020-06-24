ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من منزل في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية مسجلة) لقيامها بسرقة (خاتم "مشغولات ذهبية"- مبلغ مالي) من داخل إحدى الشقق السكنية (التي تعمل بها) كائنة بدائرة القسم، بأسلوب "المغافلة".

وأقرت المتهمة، بقيامها بالاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة؛ وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وكذا جزء من المبلغ المالي من متحصلات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.