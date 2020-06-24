حقيقة فيديو ادعاء عامل باعتداء ضابط شرطة بقسم ثالث الإسماعيلية على نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن إدعاء عامل بالإسماعيلية بتعدي ضابط شرطة على نجله.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بتعدي أحد الضباط بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية على ابنه وإحداث إصابته،وظهور ابنه المصاب داخل إحدى المستشفيات وإدعائه رفض المستشفى تقديم الرعاية الصحية له.

وبالفحص تبين عدم صحة تدخل الضابط المشار إليه فى الواقعة محل الفحص وتبين سابقة إبلاغ قسم ثالث الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بين عامل "الذي ظهر بمقطع الفيديو" وحاصل على بكالوريوس (طرف أول) وعاطل وربة منزل (طرف ثان) لخلافات مالية بينهم وتبادلهم التعدي بالضرب وإصابة العامل بجرح طعني بالبطن وخروجه من المستشفى عقب استقرار حالته الصحية وتلقيه الإسعافات اللازمة وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.