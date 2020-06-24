خصومات للمرضى.. حيلة 9 أشخاص للنصب على مواطنين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، 9 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وبيع بطاقات مدون بها أسماء بعض الأطباء ومراكز ومعامل التحاليل بزعم الحصول على خصومات.

تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من مواطنين بوجود سيارة يستقلها بعض الأشخاص يقوموا ببيع بطاقات مدون عليها أسماء عدد من الأطباء ومراكز ومعامل التحاليل والأشعة بتخصصات مختلفة نظير مبلغ 70 جنيه، وايهام المواطنين بشرائها لحصولهم على نسبة خصم.

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بالانتقال لمحل البلاغ أمكن ضبط السيارة المشار إليها قيادة (سائق– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر "لا يحمل تراخيص")، ويستقلها (8 أشخاص) حال محاولتهم النصب على المواطنين وبيعهم بطاقات مدون عليها أسماء بعض الأطباء بتخصصات مختلفة بزعم الحصول على خصومات مختلفة حال التوجه للكشف لدى الأطباء المدون أسمائهم بالبطاقات.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.