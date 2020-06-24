ضبط صاحب شركة وهمية بزعم توفير وظائف بالجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية لقيامه بالإعلان عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية عن وظائف واستغلال ذلك في الاستيلاء مبالغ مالية من المواطنين بمدينة نصر.

رصدت متابعة مباحث الأموال العامة بث عدد من الإعلانات الوهمية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وبعض القنوات الفضائية تتضمن إمكانية الحصول على وظائف بالجهات الحكومية والخاصة بدون شروط أو مؤهلات "على خلاف الحقيقة".

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وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية")؛ بإنشاء شركة وهمية كائنة بمدينة نصر "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين بعد قيامه بالإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيين راغبي الحصول على وظائف بعدد من الشركات دون شروط أو مؤهلات مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين (1000 إلى 2000) جنيه للفرد الواحد بزعم إنهاء رسوم إدارية للتعيين وترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة لتلك الجهات "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة وعثر بحوزته كمية من الأوراق والمستندات والأدوات الدالة على نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى جهاز "لاب تو ب" بفحصه تبين أنه يحوى على عدد كبير من الملفات ووثائق التعارف وكذا العديد من الرسائل المتبادلة بينة وبين بعض ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وكذا ضبط مبلغ مالي "حصيلة نشاطه غير المشروع" وأمكن الاستدلال على 4 من ضحايا المتهم .

وبسؤالهم قرروا بقيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ 1200 جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير فرصة عمل لهم بإحدى شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر و بمواجهة المتهم أقر بنشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.