ضبط مالك مخبز استولى على 3 مليون وربع المليون من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على 3 مليون و249 ألف جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب بمنظومة تشغيل الخبز واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء؛ طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

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