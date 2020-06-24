أخبار مصر | بعد تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام.. من هو كرم جبر؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام.. من هو كرم جبر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منذ إنشائها، بعد إصدار القانون 179 لسنة 2018، والذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.



الكاتب الصحفي كرم جبر، ولد عام 1954 بمحافظة أسيوط، وترأس مجس إدارة مؤسسة روزاليوسف، وعمل صحفيًا لها لمدة تزيد عن 30 عامًا، بالإضافة إلى عدد من المطبوعات المصرية والعربية المختلفة.



ويمتلك كرم جبر العديد من المطبوعات المصرية والعربية الخاصة به، ويمتلئ الأرشيف الصحفي الخاص به بالعديد من المقالات في الصحف المصرية القومية المختلفة، وكان له تجربة سابقة في تقديم برنامج تليفزيوني باسم "الحدث اليوم"، ناقش خلاله العديد من القضايا الهامة والجريئة.

وتوفت زوجة الكاتب الصحفي كرم جبر في يناير عام 2017، وتم تشييع جثمانها من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور كبار رجال الدولة والكُتاب الصحفيين.



وخلال رئاسته للهيئة، وضع "جبر" خطة لتطوير وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وتقليل نزيف خسائرها، وذلك بالتعاون مع رؤساء المؤسسات ورئيس الوزراء، ووزراء الإعلام والتخطيط والمالية.

وكان قد أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ قليل، تغييرات الهيئات الصحفية والإعلامية، وفقًا لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي أقرها في 2018.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

وضم المجلس في عضويته كل من:

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- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"



- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"



- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"



- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"



- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"



- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"