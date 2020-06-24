أخبار مصر | نشأت الديهي: خطة قوية لعودة الإعلام بعد التعافي من "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشأت الديهي: خطة قوية لعودة الإعلام بعد التعافي من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المشهد الإعلامي في مصر يحتاج إلى بعض الترتيبات والخطط لتنظيمه وإعادته لقوته.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أنه فور الانتهاء من جائحة كورونا وتعافي مصر نهائيًا، سيتم وضع خطة متكاملة لإعادة المشهد الإعلامي في مصر إلى وضعه الطبيعي والقوي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، خلفًا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

وضم المجلس في عضويته كل من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

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- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"