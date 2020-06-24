أخبار مصر | "الشوربجي" رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة خلفًا لكرم جبر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشوربجي" رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة خلفًا لكرم جبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020، بشأن تنظيم الهيئات الصحفية والإعلامية، وفقًا لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي أقرها في 2018.



وأقر السيسي تعيين المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، والذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورين 4 سنوات.



وضمت الهيئة في عضويتها كلًا من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"

Advertisements

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"