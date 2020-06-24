أخبار مصر | كرم جبر رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. وعضوية نشأت الديهي وصالح الصالحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كرم جبر رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. وعضوية نشأت الديهي وصالح الصالحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.
وضم المجلس في عضويته كل من:
- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"
- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"
- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"
- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"
- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"
- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"
- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"