مصر | سقوط شبكة منظمة للإتجار بالعملة في 4 محافظات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط شبكة منظمة للإتجار بالعملة في 4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة في ٤محافظات وهم القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، لتورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.

وأسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل اخفاء أنشطتهم المؤثمه بمزاولة العديد من الانشطة التجارية المختلفة والتى يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الاجنبية المختلفة التى بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه.

وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على السيد المستشار محامى عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وامرت بحبس جميع المتهمين اربعة ايام على ذمة التحقيقات، كما امرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.

بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه بالاشتراك مع شخص أخر.

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وعقب تقنين الإجراءات تم رصد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية.

وفي سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة موسعة في جميع مديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، لضبط الأسلحة النارية وقضايا المخدرات وتنفيذ الأحكام القضائية وتمكنت الحملة، من ضبط ٤٤ قطعة سلاح ناري، و١٠٢ قضية مخدرات، وتنفيذ ٤٦٠٢٣ حكما قضائيا متنوعا

وأسفرت جهودها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٤٤ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٣٥ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٥ بندقة آلية، ٤ بنادق خرطوش، ٦ طبنجات، ٢٨ فردا محلي الصنع، ١٠٧ طلقة مختلفة الأعيرة، و١٥٨ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٤٦٠٢٣ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٩٣ حكم جناية، ١٣٥٠٠ حكم حبس جزئي، ٢٩٦٩ حكم حبس مستأنف، ٢٣٠٠١ حكم غرامة، ٦٣٦٠ حكم مخالفة.