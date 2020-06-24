شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ومصطفي شعبان في مسلسل جديد على mbc مصر رمضان 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة صادق الصباح في التحضير لمسلسل جديد يجمع النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان في رمضان ٢٠٢١، واللذان يقفان للمرة الأولى أمام بعضهما البعض في عمل درامي تليفزيوني من إخراج أحمد خالد موسى، ويكتبه حسان دهشان.

وسيكون العمل شعبيا يتحدث عن شخصيتين يدخلان في مشاكل، وتنتظر الشركة المنتجة موافقة النجمة منة شلبي على بطولة العمل، وذلك بعد اعتذار روبي عن الدور بسبب انشغالها بعمل درامي آخر.

ويتم حاليا ترشيح شخصية أخرى للمشاركة في بطول العمل، إضافة إلى التحضير لتصوير المسلسل في بيروت ومصر.

واستطاعت قناة mbc أن تضم في منافسات رمضان المقبلة النجمة غادة عبدالرازق لتقدم عملا دراميًا على شاشتها.