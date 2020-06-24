شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من السبت..حظر سير النقل الثقيل على الدائري من 6 صباحًا حتى 12 ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقرر اعتباراً من يوم السبت المقبل إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدءاً من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة، مؤكدا في بداية حديثه أن الحكومة تتابع على مدار الساعة أي شكاوى، موضحا أن كل دولة تجتهد في ظل إمكانيتها، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في التعامل مع أزمة كورونا، موضحا أن الحكومة تعي أن هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الحكومة تعمل على الحفاظ على أرواح المصريين، معلنا أنه تم فتح ما يقرب من 360 مستشفى وعشرات المستشفيات الجامعية والمستشفيات الميدانية.

وأكد أن هناك رصيدا احتياطيا قائما من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، موضحًا أن خلال المتابعة للأرقام فإن التحدى الكبير هو القاهرة والجيزة والقليوبية هم أعلى إصابة بالفيروس حيث تصل النسبة لـ 60% من وفيات المصابين بكورونا، 50% من الإصابات في محافظات القاهرة الكبرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تتعامل مع أي قصور بصورة فورية، وكانت تحرص على تقييم الأوضاع على الأرض يوميا، موجها الشكر للأطقم الطبية على جهودها ومؤكدا في الوقت ذاته أن هناك تقصير من بعض الأطقم الطبية في بعض المحافظات حيث تم رصد بعض التغيبات للأطقم الطبية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتقاعسين.

وأكد أنه فيما يتعلق بالأدوية المتعلقة بفيروس كورونا فإن الدولة توفر كافة الأدوية، ولا داعى لشراء المواطنين لأدوية ليسوا بحاجة لها .

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وذكر مدبولي أن ما ينتج في أسبوع حاليا في الظروف الطبيعية يكفى من 3-4 أشهر، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا وتوافرا للمواد الخام للأدوية، وخلال الأسبوع القادم سيختفى كافة الظواهر السلبية المتعلقة بنقص الأدوية، موجها حديثه للمواطنين قائلا :«اشتروا الأدوية على قدر احتياجاتكم فقط».