شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية عاجلة بإعادة تشكيل هيئات الإعلام: كرم جبر بديلًا عن مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات، التي استبدلت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، برئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، كرم جبر الذي شغل منصبه السابق عبد الصادق الشوربجي.

ودخل الإعلامي نشأت الديهي إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما دخلت الإعلامية ريهام السهلي إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام

قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام

قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام