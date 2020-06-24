شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيقية حلوان» تنظم ورشة التشكيلات الورقية «أون لاين» للموهوبين في دور الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية سلسلة من الدورات الفنية بالتعاون مع جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، وذلك تحت إشراف الدكتورة داليا فكري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في ظل دعم حملة خليك في البيت التي تستهدف تعزيز فرص الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الإجراءات الاحترازية المحددة في هذا الشأن وسعيًا لدعم الأفكار الإيجابية ونشر ثقافتها.

وتهدف الدورات الفنية التي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بالتعاون مع جمعية وطنية إلى تنمية وتطوير دور الأيتام، تحت مسمى مبادرة بيت النجوم لتنمية مواهب وقدرات الأطفال والشباب في دور رعاية الأيتام في مصر، حيث يشترك فريق من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتقديم بعض الأفلام المصورة لتنفيذ بعض الورش الفنية لتعليم الرسم والتلوين وتنمية المهارات، لعرضها على الأطفال المهتمين والموهوبين في دور الرعاية لدعم مواهبهم الفنية هذا إلى جانب مشاركتهم في بعض معارض الكلية، ايمانا بدور الكلية في خدمة المجتمع الخارجى ودعم المواهب ورفع الذوق والوعي الفني لدىهم.

وبدأت أولى الورش الفنية الاونلاين عن تصميم التشكيلات الورقية والتي قام بإعدادها وتنفيذها الدكتورة لينا عاطف- المدرس بقسم الإعلان بالكلية تحت إشراف ا.د. سلوى محمود رئيس قسم الإعلان من خلال تحويل مجموعة من الأشكال المختلفة وتشكيلها من خلال الشرائح الورقية الملونة والكرتون المقوي بصورة متسلسلة الأبعاد ذات عمق داخلي لتقديم تصميمات إبداعية من التشكيلات الورقية.