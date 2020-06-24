شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تعلن العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية من الإصابة بفيروس كورونا قد بلغ 480 حالة، منذ تسجيل وظهور حالات إصابة بين أبناء المحافظة وحتى اليوم، شاملة كافة الحالات التي كانت محتجزة في مستشفيات عزل خارج المحافظة، وتلك التي كان قد تم عزلها داخل مستشفيات بني سويف أو في مقر العزل بالمدينة الجامعية التي تم تخصيصها لهذا الغرض، حيث تلقت تلك الحالات الرعاية والعلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

من جهته، أشاد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بالجهود المشرفة التي تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مثمناً دور الأطقم الطبية العاملة في كافة مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص، مقدمين أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

فيما أشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى المتابعة المستمرة واليومية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي يقوم بها أفراد المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.