شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل الخانكة» تستقبل 28 حالة مصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفى الخانكة المركزي، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، منذ بداية تشغيلها، يوم السبت الماضي، 28 حالة مصابة بفيروس كورونا، منهم 5 حالات تم حجزهم بالرعاية المركزة، و8 حالات بالقسم الداخلي «رجال»، و15 حالة بالقسم الداخلي «حريم» وجميعها حالات ما بين حرجة وشبه حرجة، فضلا عن تقديم الطبية لـ208 مريض من المترددين على المستشفى.

أوضح الدكتور سيد سليمان، مدير عام المستشفى، أنه تم تشكيل لجنة طبية عليا بالمستشفى للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضى العزل وتنفيذها ووضع محددات الدخول والخروج للمرضى بناء على حالة المريض.

وأشار إلى أنه عند دخول المريض المستشفى يخضع على الفور للفرز والكشف والتحاليل المعملية والأشعة الصدرية وتحديد حالته إن كانت بسيطة يتم منحه العلاج من المستشفى ويتم إعطاؤه توجيهات العزل المنزلي، أما إن كانت حالته شديدة الخطوره يطلب منه أشعة مقطعية على الصدر إذا أثبتت إصابته يدخل المستشفى للعلاج لحين التحسن ثم يستكمل علاجه منزلي مع إرشادات العزل المنزلي وذلك لإعطاء الفرصة لمريض آخر للإستفاده من الخدمة الطبية بالمستشفى.

مستشفي الخانكة المركزي المخصصة لعزل تستقبل 28 حالة مصابة بفيروس كورونا

مستشفي الخانكة المركزي المخصصة لعزل تستقبل 28 حالة مصابة بفيروس كورونا