شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من أصحاب المعاشات يشكرون وزيرة التضامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي وفداً من أصحاب المعاشات، ضم النائب البرلماني السابق البدري فرغلي، وعدد من أصحاب المعاشات.

وخلال اللقاء قدم وفد أصحاب المعاشات الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على ما قدمته من جهود في خدمة أصحاب المعاشات، والعمل على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتحديد الزيادة السنوية للعام الجديد 14%، وكذلك إنهاء أزمة العلاوات الخمس وقرار صرفها بداية من يوليو القادم.

و خلال اللقاء قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الوزارة حريصة على مصالح أصحاب المعاشات وعلى الحوار معهم، وتسعى لتحسين أوضاعهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق أعلى العوائد من استثمار أموال المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأسابيع القادمة بما يضمن تفعيل كافة الامتيازات المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019.

وأوضحت «القباج»، أن الوزارة تسعى لميكنة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وربط كافة مكاتب التأمينات بالصندوقين الحكومي والعام والخاص، وكذلك استخدام حلول تكنولوجية جديدة منها إتاحة صرف المعاشات على التليفون المحمول، وتفعيل تطبيق الهاتف «معاشي».

وفي ختام حديثها أشارت وزيرة التضامن إلى حرص القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأصحاب المعاشات، وتكليفاته الدائمة بتجويد الخدمات المقدمة لهم وتفعيل الحوار معهم على كافة المستويات.

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