شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل رابع حالة وفاة لسيدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة رابعة لسيدة بالعريش نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقي العلاج في مستشفى العريش العام.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن السيدة 52 عاما من مدينة العريش، حيث توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفي العريش العام.

وأضاف «شوكة»، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن المتوفاه في مقابر مدينة العريش بمعرفة إدارة الطب الوقائي وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.

أشار «شوكة» إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الرابعه في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفيت من قبل سيدة في أوائل الخمسينيات من العمر وموظف بمديرية التربية والتعليم في أواخر الثلاثينات من العمر من مدينة العريش، ومسن في أواخر السبعينيات من مدينة الشيخ زويد نتيجة الإصابة بالفيروس.

لفت وكيل وزارة الصحة إلى أن إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 130 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 42 حالة وإيجابية 33 حالة أخرى و5 حالات لا زالت تحت البحث، بجانب عزل 50 حالة منزليًا بدون أخذ عينات «شفاء 32 حالة- 18 حالة تحت العزل».

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