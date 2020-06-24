شكرا لقرائتكم خبر عن وعد الأطباء بتوفير متطلباتهم.. وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى العزل بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا الجديد، مستشفى قنا العام، والتي خصصت كمستشفى عزل، رافقه الدكتور أحمد عبدالماجد مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد أبوالوفا مسؤول مكافحة العدوى، لمتابعة سير العمل بها.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على الفريق الطبي بالمستشفى، واستمع إلى شكواهم ومتطلباتهم وطرق العمل على حل المعوقات والتي من شأنها التأثير على سير العمل بالمستشفى، كما اطمأن على توافر المستلزمات الطبية وعلى مستلزمات مكافحة العدوى، مشددا على أهمية التزام كامل الفريق الطبي بالطرق الصحيحة لمكافحة العدوى لضمان سلامة كامل الفريق الطبي.

وأكد على ضرورة اتباع بروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع حالات كورونا والطرق الصحيحة للعلاج بناءا على ما نصت عليه تعليمات الوزارة.

وناقش مع الفريق الطبي بالمستشفى سبل البدء في العمل على علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا عن طريق بلازما المتعافين من المرض والذي يهدف إلى التسريع من علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. كما ناقش الأطباء المتواجدين بالمستشفى، وكيل وزارة الصحة، في توفير بعض الأدوية المتخصصة والتي تخدم المرضى ووعدهم بتوفير كل ما يطلبون، داعيا الفريق الطبي إلى بذل أقصى مجهود من أجل خدمة الأهالي والمرضي والوقوف جنبا لجنب مع بلدهم من أجل المرور بسلام بتلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.