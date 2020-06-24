شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «القاهرة الجديدة» يزيل 100 «عشة» بالتجمع الثالث بالتعاون مع الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لازالة ما يقرب من 100 «عشة» تم انشاءها على الرصيف بأحد شوارع القطامية بالتجمع الثالث أمام عمارات النزهة الجديدة منذ أكثر من عام، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملة بحضور اللواء خالد العزب، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء أحمد حجازي، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وعدد من قيادات وأفراد الشرطة.

وذكر «غنيم»، أنه طوال المدة الماضية كان يتم التواصل مع أصحاب العشش المخالفة من جهاز المدينة والشرطة لإقناعهم بترك الشارع، وأن هذا مخالف للقانون ولكنهم لم يستجيبوا، وعليه تم رفع الأمر للجهات الأمنية لعمل الدراسات الأمنية وتمكين الجهاز من إزالة التعديات على الشارع.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم توفير سيارات نقل كبيرة بالجهود الذاتية لجهاز المدينة، تحت إشراف المهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، لنقل أغراض المواطنين الذين قاموا بالتعدي على الشارع، وتوصيلهم إلى مقار إقامتهم الخاص بهم كما يريدون بأماكنهم المختلفة، للمساهمة في تسهيل الإجراءات لاسترداد أملاك الدولة ومراعاة الجانب الإنساني للأطفال والسيدات وكبار السن.

وأضاف المهندس غنيم، أن الحملة المكبرة، جاءت بقيادة المهندس عنتر الدمرداش، مدير عام التنمية بالتجمع الثالث، وطه حسين، مدير أمن الجهاز بالتجمع الثالث، وقيادات إدارات الجهاز، ووزارة الداخلية من شرطة «التعمير، والمرافق، والأمن العام»، وبالتنسيق الكامل مع قطاع الأمن الوطني.