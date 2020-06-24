شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» في افتتاح دورة «المدن المحلية الأفريقية»: «مصر تؤمن بدور المنظمة الفاعل أفريقياً ودولياً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن مصر تتطلع لدى الخروج من أزمة جائحة كورونا إلى دعوة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، للمشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، لكي يصبح هذا المؤتمر تقليداً سنوياً من أنشطة المنظمة، مؤكداً على حرص مصر على سداد مستحقاتها واشتراكاتها في ميزانية المنظمة، حيث تم سداد مستحقاتنا لأعوام 2016 / 2017 / 2018 وستعمل خلال الفترة القادمة لسداد باقي المستحقات إيمانا من القاهرة بدور المنظمة الفاعل على الساحة الأفريقية والدولية.

وأضاف «شعراوي» إلى أن الوزارة تعمل وفي أقرب وقت على توقيع اتفاقية مقر إقليم دول شمال أفريقيا، والتي تم إقرارها في احتفالية تليق بافتتاح مقر الاقليم، والذي سيكون منبراً لكل المدن الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والعشرون للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، عبر «الفيديو كونفرانس»، بمشاركة محمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية ولياندر نزو رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وماكورة كوليبالي رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الأفريقية ريفيلا، وأعضاء المجلس التنفيذي .

وأشار «شعراوي»، إلى أن وزارة التنمية المحلية ومن خلال ذراعها التدريبي «معهد سقارة للتنمية المحلية»، قد استضافت الدورة الأفريقية الأولى للكوادر الأفريقية العليا في مجال التنمية المحلية في ديسمبر من العام الماضي، بمشاركة 27 متدرب من 19 دولة أفريقية، حيث تم على مدار ثلاثة أسابيع تداول العديد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية المحلية، ونتطلع للانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مع الذراع التدريبي للمنظمة المدن الافريقية (ألجا).

ووجه «شعراوي» الدعوة لرئيس المنظمة الدولية للمشاركة في توقيع اتفاقية المقر وافتتاح مقر مدن شمال أفريقيا في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك في النسخة الثانية لمؤتمر «المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة».

ورحب وزير التنمية المحية بأعضاء المجلس الجدد والذين انضموا حديثاً للمجلس التنفيذي، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، لافتاً إلى أن التعاون بين مصر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بلغ قدراً يستحق الاحترام والتقدير.

وتابع «شعراوي»، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإنفتاح على القارة الأفريقية خاصة بعد الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقي يقوم حالياً بالعمل مع وزراء التنمية المحلية الأفارقة في اللجنة الثامنة التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز العمل التنموي المحلي الأفريقي، والذي تؤدي فيه المدن الأفريقية دوراً رائداً، مضيفاً أنه وجه الدعوة لاستضافة القاهرة لأعمال مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة أعضاء اللجنة الثامنة، وهو ما سيوفر لنا منصة جديدة لدعم نشاطنا وتعميق التعاون مع الاتحاد الأفريقي وترسيخ دور المدن كقاطرة للعملية التنموية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من الاستحقاقات المطلوبة للتوقيع والتصديق على الميثاق الأفريقي لدعم اللامركزية وقيم ومبادئ الحكم المحلي والميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الوظيفة العمومية والإدارة، وكان لنا شرف استضافة مقر مدن شمال أفريقيا، وهو المقر الذي بذلت محافظة القاهرة جهداً مميزا في إعداده على أفضل صورة، كما استضفنا الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة بالقاهرة في يونيو 2019، وكذلك أعمال شبكة النساء المحليات الأفريقية «الريفيلا»، وتابع الوزير: وشهدت هذه الاجتماعات مع ريفيلا مصر التي تم تشكيلها لتصبح عضواً فاعلا في ريفيلا الأفريقية، كما تم عقد المؤتمر الهام بعنوان «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة» تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وافتتحه رئيس مجلس الوزراء بحضور نخبة من قادة العمل التنموي ووزراء التنمية المحلية والعمد والمحافظين الأفارقة لبحث كل التحديات التي تواجه مدننا.

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ولفت الوزير إلى أنه وبمناسبة تواجد ماكورة كوليبالي رئيس شبكة النساء المحليين المنتخبة الافريقية – الريفيلا، فلقد قامت الوزارة بتعيين عدد كبير من القيادات النسائية لتبؤ مناصب في رئاسة المدن والأحياء وسكرتير عموم مساعدين للمحافظات، بالإضافة إلى إصدار رئيس الجمهورية قراراتً بتعيين عدد من النائبات للسادة المحافظين، مما سيعزز من قدرات «ريفيلا – مصر»ويدعم دور ونشاط المرأة في محافظات ومدن مصر المختلفة.

وطالب «شعراوي» المجلس التنفيذي بدراسة الاقتراح الخاص بإدماج اللغة العربية ضمن اللغات العاملة بالمنظمة للحاجة لإتاحة المادة العلمية والخبرات المتداولة أفريقيا للمدن الناطقة بالعربية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل مع عدد من المدن والبلدان العربية، وتسعى من خلال عدد من الشراكات الدولية تدبير الاعتمادات المطلوبة لهذا الغرض.

واختتم الوزير كلمته «وتعاهدكم مصر بالعمل من أجل دعم جهودكم خلال المرحلة القادمة، ووضع كل خبراتنا وكل معارفنا ومواردنا بما يحقق أهدافنا وتكليفات المجلس التنفيذي الذي أتمنى له النجاح في دورته الحالية».