شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد توصيل المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة، ومسؤولو الجهاز واللجنة المشكلة لمتابعة الأعمال بمشروع الحدائق المركزية.

وبدأ «ممدوح»، جولته بتفقد أعمال توصيل المرافق بالحي الحكومى، ثم توجه إلى مواقع الحدائق المركزية (النهر الأخضر).

كما عقد نائب رئيس الهيئة، اجتماعا مع مسؤولي الشركات المنفذة لمشروع الحدائق المركزية لمناقشة الموقف التنفيذي والمعوقات إن وجدت بالموقع، ثم تفقد مواقع العمل بكل قطاع بالحديقة المركزية لمتابعة الموقف على الطبيعة.

وأكد «ممدوح»، على مسؤولى جميع الشركات بتكثيف العمالة ودفع العمل للتمكن من الانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، موضحا أن الزيارة تأتى في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية، وإزالة أي عقبات تواجه التنفيذ.

من جانبه، أضاف المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق سيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

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