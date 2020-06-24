شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد رفع كفاءة أرض «حديقة الفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، بجولة ميدانية لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف حجم الأعمال بتلك المنطقة والمستهدف أن يتم الانتهاء تماما من تطوير ورفع كفاءتها بالمرحلة الأولى من التطوير لتلك المنطقة قريبا مشيرا وخلال شهرين على الأكثر، مشيرًا إلى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة إلى متنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضارى .

وأضاف أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ واطلاق عدد من الحملات بجميع الاحياء تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها في اسرع وأقل وقت ممكن من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

وأشار إلى أهمية الوضع في الاعتبار المضى قدما في تنفيذ أعمال التخطيط المستقبلى للطرق والمحاور المرورية المحيطة بالمنطقة والتحاور من اجل الاستقرار على طرق تنفيذ أي مقترح يتم التوصل إليه وتنفيذه.