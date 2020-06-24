شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: الغلق الفوري ووقف النشاط عقوبة المخالفين لقرارات مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية، مؤكداً على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات بنطاق المراكز والمدن والأحياء، مشددأ على الغلق الفورى ووقف النشاط عقوبة المخالفين، وسيتم مرور اللجان على مدار الساعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظاًعلى صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على عدم التهاون في حال ثبوت أي مخالفة للضوابط والإشتراطات ويتم سحب رخصة المدير ووقف النشاط، كما أكد على الإلتزام بالمسافات البينيه بين المواطنين بتلك المنشآت وألا تقل عن (1) متر بين الأفراد و(2)متر بين التربيزات، والتأكد من ألا يزيد عدد الرواد على المنشآت عن 25% من الطاقة الإستيعابية.

ووجه المحافظ بحظر إقامة جميع الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدى في مداخل المنشآت وحظر تقديم الشيشة بالمقاهى والمطاعم والالتزام بوضع مفارش وأدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع وتوفير معقمات ومناديل معقمة على موائد الطعام، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم وإرتداء العاملين الكمامات طوال ساعات العمل، وكذا تقليل التزاحم والتدافع عند مداخل المنشآت، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة وتطهير الأثاث بشكل مستمر، ووضع ملصقات على الأرض توضح أماكن الانتظار، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50%من الطاقة الإستيعابية.

وأكد أنه ستقوم لجان من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المقاهى والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلى رأسها مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.