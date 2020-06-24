شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تصدر شهادات «السلامة الصحية» لـ14 فندقًا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة السياحة، الأربعاء، 14 شهادة جديدة للسلامة الصحية للفنادق التي اجتازت أعمال التفتيش على الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

وأكدت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن جميع الشهادات الخاصة بالسلامة الصحية التي تم تسليمها للفنادق منذ بداية قرار عودة السياحة الداخلية مدون عليها العمل بنسبة 25% من منتصف مايو الماضي، ثم شهادات أخرى مدون عليها العمل بطاقة 50% بداية من شهر يونيو الجاري، وتم استخراج الشهادات الجديدة غير مدون عليها طاقة الاستقبال لللسائين إلا أنه سيتم العمل بطاقة 50% لجميع الفنادق لحين صدور قرارات جديدة من الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار.

كانت وزارة السياحة قد انتهت من تسليم 110 فندقًا وقرية سياحية شهادة السلامة الصحية بالبحر الأحمر بعد التأكد من تطبيق الإجراءات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء من خلال لجان التفتيش المكون من وزارتي الصحة والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية.