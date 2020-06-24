إثيوبيا تواصل تعنتها: سنبدأ بملء سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت إثوبيا تعنتها ورفضها لكل الحلول التى من شأنها التوصل لاتفاق حول سد النهضة، ضاربة عرض الحائط بكل التسهيلات التى قدمتها مصر طوال عقد كامل من أجل التوصل لاتفاق نهائى جول تشغيل وملء سد النهضة، وقالت الخارجية الإثيوبية إنه من غير المنطقى إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن.
وفى بيان أوردته قناة العربية، قالت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، نرغب بالتوصل لاتفاق قبل بدء ملء السد، لكن سنبدأ بملء سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق.
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