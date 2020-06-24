شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلى بعد غياب 100 يوم.. والطاولة ممنوعة بالمقاهى بموجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الموجز الإخباري الذى قدمه الخليج 365، انطلاق أول مران للنادي الأهلى بعد غياب 100 يوم بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى قرار الحكومة بمنع الطاولة والدومينو بالمقاهى عقب قرار عودتها السبت المقبل.

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كما تناول الموجز الذى قدمه الزميل هشام عبد التواب وأعده الزميل على حسان، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بعودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، اعتبارًا من صباح السبت الموافق 27 يونيو، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة.

كما سلط الموجز الإخباري لليوم السابع الضوء على استلام مصر للدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك والتي وصلت إلى ميناء الإسكندرية اليوم، حيث تضم الدفعة الرابعة 20 جرار.