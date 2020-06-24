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شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابى من 8 تجار عملة وبحوزتهم 25 مليون جنيه..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة بعدد 4 محافظات، هى: القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار فى النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.
وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين في سبيل إخفاء أنشطتهم المؤثمة بمزاولة العديد من الانشطة التجارية المختلفة والتى يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة ، وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الاجنبية المختلفة التى بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصرى.
وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على السيد المستشار محامى عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وامرت بحبس جميع المتهمين اربعة ايام على ذمة التحقيقات، كما امرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصرى.
المضبوطات
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