كرم جبر رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام.. وعبد الصادق الشوربجى للوطنية للصحافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أنه تم الانتهاء من تشكيل الهيئات الإعلامية، باختيار الكاتب الصحفى كرم جبر رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإبقاء على حسين زين فى رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

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