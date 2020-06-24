شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح ارتداء الكمامة هو العنصر الأهم فى عملية الوقاية والحماية من فيروس كورونا، لأنه يجنبنا بنسبة كبيرة التعرض للعدوى من أى شخص، سواء بكوفيد 19، أو غيره من الفيروسات والأمراض، ولكن مع عودة الأنشطة، والنوادى الرياضية، هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة، وتجيب وزارة الصحة والسكان، على هذا السؤال، من خلال الحساب الرسمى لها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر".



وزارة الصحة على تويتر

وقالت وزارة الصحة عبر "تويتر"، ينبغى عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة، ويمكن أن يتسبب العرق فى ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدى إلى صعوبة التنفس ويساعد كذلك على نمو الميكروبات، مؤكدة أن الإجراء الوقائى المهم أثناء ممارسة الرياضة، هو الابتعاد دائما عن الأخرين بمسافة لا تقل عن متر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضحت، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.