شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: غلق أى منشأة تخالف قرار الحكومة ولجان لحظر الشيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الحكومة: إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. ومدبولي يكلف بالتصدي بحزم الزراعة: غلق جميع حدائق الحيوان واستمرار إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا وزير النقل يعلن وصول الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة للسكة الحديد Advertisements التنمية المحلية: غلق أى منشأة تخالف قرار مجلس الوزراء ولجان لحظر "الشيشة" المنشآت السياحية: رئيس الوزراء وعد رفع نسب إشغال المطاعم حال الالتزام بالضوابط التموين: متوسط سعر كمامة القماش على البطاقات من 9.25 إلى 10 جنيهات

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