شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث التعاون والتنسيق الثلاثى مع وزيرى خارجية الأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن، وذلك لتنشيط مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع شهد تأكيد الوزير شكري على ضرورة دفع وتطوير مسار التعاون والتنسيق بين القاهرة وعَمّان وبغداد، والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون المختلفة، بما يُحقق الاستفادة القصوى من موارد وإمكانيات الأطراف الثلاثة في دعم خططها التنموية وتحقيق تطلعات شعوبها الشقيقة، وذلك وفقاً للتكليفات الصادرة من القمم الثلاثية المتتابعة التي عُقدت بين قادة الدول الثلاث.

جانب من الاجتماع Advertisements كما أعرب الوزير شكري عن الأهمية المتزايدة لاستمرار التشاور وتنسيق المواقف مع كل من العراق والأردن تجاه التحديات المشتركة والتطورات الإقليمية المتسارعة، لاسيما الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية. واختتم حافظ بالإشارة إلى اهتمام الوزير شكري بالإعراب عن تقدير القاهرة لمواقف الدعم والتضامن من الأشقاء في العراق والأردن، وآخرها خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، والتي عُقدت أمس الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكرى يبحث التعاون والتنسيق الثلاثى مع وزيرى خارجية الأردن والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.