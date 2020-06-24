شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إيجابية مسح 6 لاعبين بالدوري الممتاز في تحليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها عودة بعض الأندية للتدريبات، وإعلان اتحاد الكرة إيجابية مسح كورونا لـ 6 لاعبين بالدوري الممتاز، فضلا عن عودة العمل بالشهر العقاري السبت المقبل، وتقارير عن فيروس كورونا حول العالم.





وفيما يلى موجز أخبار مصرمواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.. إنفوجراف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أداء طلاب الثانوية العامة غدا الخميس 25 يونيو الجارى امتحان اللغة الإنجليزية، حيث يؤديه 667 ألف طالب وطالبة موزعين فى 2216 لجنة سير.





المنشآت السياحية: رئيس الوزراء وعد رفع نسب إشغال المطاعم حال الالتزام بالضوابط

طالبت غرفة المنشآت السياحية المطاعم والكافيتريات بضرورة الالتزام بضوابط التشغيل التى تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة والآثار، مؤكدة فى منشور تم ارساله للأعضاء أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وعد بزيادة نسبة الاشغال مستقبلا لـ100% حال الالتزام فى فترة التشغيل الجزئى.





ننفرد بنشر القائمة الكاملة للمفصولين من قناة الجزيرة

حصل الخليج 365 على القائمة الكاملة للعاملين فى شبكة قنوات الجزيرة، الذين تم تسريحهم خلال الأيام الماضية، وإبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم، حيث تضمنت مجموعة من الجنسيات المختلفة وكذلك الأقسام المختلفة.

رئيس مجلس النواب الليبى: مصر لن تخذلنا ولن تتخلى عنا ولن تتركنا لظالم يعتدى علينا.. مواقف الرئيس السيسى تاريخية ولم يكن متحيزًا لطرف على حساب آخر ..والشعب الليبى يؤيد جهود القاهرة لحماية بلادنا

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية إن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.





6 حالات إيجابية لكورونا فى اليوم الثانى للمسح الطبى بفرق الدورى

كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور ٦ حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، فى اليوم الثانى للمسح الطبى الذى أجرته أندية الدورى الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

ضبط مسئولى جروب "ثانوية عامة 2020" لتسريب الامتحانات

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بأسيوط لإدارتهما "مجموعة" على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

التعليم تعتمد نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة لبدء التصحيح غدا

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يعتمد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، نموذج إجابة تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، تجهيزا للبدء فى تقدير العينة العشوائية للمادة غدا الخميس داخل كنترولات الثانوية العامة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مشرفى عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.





صور.. أول تدريب جماعى للأهلى بعد توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا

عاد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لاستئناف تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، بعد فترة توقف طالت بسبب انتشار فيرس كورونا، وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى، على ملعب التتش بالجزيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لانتشار الفيرس.





انطلاق مران المجموعة الثانية فى الأهلي وظهور حمدى فتحى لأول مرة بعد الإصابة

انطلق مران المجموعة الثانية بالنادي الأهلي، قبل قليل، على ملعب التتش، وسط استمرار عمليات التعقيم برش المواد المطهرة فى الهواء، وذلك بعد انتهاء مران المجموعة الأولى مباشرة، وحرص الجهاز الفنى على التحدث مع اللاعبين قبل البدء بعمليات الجرى.

الصين تبدأ تشغيل أول مختبر متنقل قابل للنفخ لاجراء اختبارات كورونا فى بكين

تمكن متخصصون فى بكين، من تدشين مختبرا "قابل للنفخ" تم بناؤه لاختبار فيروس كورونا الجديد فى حى داشينج بالعاصمة الصينية بكين، ودخل المختبر المسمى باسم "هوه يان" أو (عين النار) حيز التشغيل التجريبى أمس الاثنين فى مركز رياضى فى حى داشينج لتلبية حاجات متزايدة على اختبارات الحمض النووى بعد تسجيل مجموعة من الاصابات المؤكدة مؤخرا، ويستوعب المختبر المتنقل الذى تم بناؤه خلال يومين من نهاية الأسبوع الماضى.

عطل فنى بموقع هيئة التأمينات الاجتماعية فى أول أيام الاستعلام عن العلاوات الخمس

تعرض موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعطل فنى منذ قليل، ويقوم مسؤلو الهيئة حاليا من خلال القسم الفنى والتكنولوجيا بالعمل على تفعيل الموقع، حيث يرجح أن كثرة الدخول على الموقع سبب العطل الفنى، كما سيتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة.





التنمية المحلية: غلق أى منشأة تخالف قرار مجلس الوزراء ولجان لحظر "الشيشة"

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجى لبعض المنشآت التى تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.





أكبر حملة بالقاهرة الجديدة لإزالة 100 "عشة" عشوائية بالتجمع الثالث ب

شن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة لإزالة ما يقرب من (100) عشة عشوائية تم إنشائها على الرصيف بأحد شوارع القطامية بالتجمع الثالث، أمام عمارات النزهة الجديدة منذ أكثر من عام، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملة بحضور اللواء خالد العزب، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء احمد حجازى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وعدد من قيادات وأفراد الشرطة.





أسعار الذهب تواصل الارتفاع لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأربعاء، بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية عودة صعود سعر أوقية الذهب إلى 1770 دولارا لأعلى مستوى للذهب عالميا خلال 8 أشهر، الأمر الذى أدى إلى صعود المعدن النفيس فى مصر إلى مستوى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وهو أعلى مستوى سجله الذهب فى مصر، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية.