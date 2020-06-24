شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أداء طلاب الثانوية العامة غدا الخميس 25 يونيو الجارى امتحان اللغة الإنجليزية، حيث يؤديه 667 ألف طالب وطالبة موزعين فى 2216 لجنة سير. وفى هذا السياق، يقدم ”الخليج 365” فى الإنفو جراف التالى تفاصيل ومواصفات الامتحان. استخدم المساحات المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية. فى حالة الحاجة لمساحة أخرى استكمل الإجابة فى المسودة مع الإشارة إليها. الإجابة بأكثر من حل سوف يتم تقديرها فى الأسئلة المقالية. يجب التأكد من ترقيم الأسئلة تصاعديا. Advertisements يجب التأكد من عدد أوراق كراسة الامتحان. إجابة أسئلة الاختيار من متعدد يتم تظليل دائرة الإجابة الصحيحة. فى الإجابة على الاختيار من متعدد يتم اختيار "أ" أو "ب" فقط. الامتحان يتكون من 48 سؤالا موزعة فى 28 صفحة. مخصص للامتحان 50 درجة و3 ساعات زمن الامتحان. الامتحان سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية. تراعى الأسئلة المستويات المختلفة للطلاب. يتضمن الامتحان بعض الأسئلة للطالب المتميز وأجزاء للفهم والاستذكار.

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