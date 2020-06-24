شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: متوسط سعر كمامة القماش على البطاقات من 9.25 إلى 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الجهود مع الجهات المعنية والهيئة العامة للشراء الموحد لتوفير كمامات القماش وأن الوزارة تسعى بأن تتراوح سعر الكمامة على بطاقات التموين بين 9.25 أو 9.50 أو 10 جنيهات وأن الوزارة تبذل جهدا حاليا بحيث لا يتجاوز السعر عن 10 جنيهات للكمامة القماشية، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين ،خاصة وأن سعرها فى الأسواق بنفس المنتج يتجاوز 20 جنيه وأنه بمجرد تعاقد هيئة الشراء الموحد على الكمامات وتوفيرها لوزارة التموين سيتم الإعلان عن الاسعار المقررة.

ويبذل الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية حاليا جهودا كبيرا من أجل توفير كمامات القماش للمواطنين على بطاقات التموين بحيث تكون بأسعار اقل من الاسواق بجانب ايضا جهود الوزارة فى توفير كافة السلع الاستراتيجية ،كما ان طرح الكمامات على البطاقات اختيارى للمواطن وأن الهدف منه توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المعنية .

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد انه جاري التفاوض والدراسة الدقيقة في هذا الأمر مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدي إمكانية إتاحة الكمامات وفي حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها في أسرع وقت ممكن.