شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: غلق جميع حدائق الحيوان واستمرار إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن جميع حدائق الحيوان في محافظات الجمهورية وخاصة حديقة حيوان الجيزة، التى تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة وعدد الحيوانات ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بغلقها أمام الجمهور، لمنع التجمعات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19).

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة، تقوم بتنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية والمناخ المتغير، وخاصة حديقة الجيزة التي تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة أو أعداد الحيوانات.

وتعد حديقة حيوانات الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تأسست عام 1891، هي أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالى 80 فدان، ويوجد به حاليا حوالى 4800 حيوان وطائر، كما يوجد 7 حدائق إقليمية حديقة الأسماك بالزمالك.

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كان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قال فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل حدائق الحيوان دوريا لحمايتها من فيروس كورونا خاصة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة أو عدد الحيوانات من خلال برنامج التعقيم والتطهير واستخدام الكلور لرش الطرقات والشوراع بحديقة حيوان الجيزة، والمياه والصابون للتطهير خاصة بيوت الشمبانزى.

وأضاف "رجائى" ، أنه يتم اتباع كافة الخطوات الحماية داخل حدائق الحيوان، لافتا إلى أن أطباء الحديقة يبذلون جهد كبير سواء من حيث المتابعة الدورية للحيوانات والوقاية، مشيدا بدور عمال الحديقة الذين يبذلون جهد كبير في أعمال تطهير الطرقات ومشيات حديقة الحيوان ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدا أن التعقيم بأسس سليمة هو أمر فى غاية الأهمية بطريقة لا تؤثر على الحيوانات وذلك عن طريق اختيار أيام مشمسة لسهولة جفاف المطهرات بصورة سريعة.

فيما تواصل حديقة حيوان الجيزة، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الحديقة فى حالة المناخ المتغير ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من المناخ المتغير، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.