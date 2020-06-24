شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية تقل 505 من العالقين بالسعودية ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء ، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 505 مصريا من العالقين بالسعودية ولبنان ، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، بأن المطار استقبل رحلة لشركة العربية للطيران قادمة من لبنان وتقل 110 مصريا ، ورحلة لشركة مصر للطيران قادمة من الرياض علي متنها 213 مصريآ ، ورحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من الرياض وتقل 182 مصريا ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.