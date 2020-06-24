شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تكليف عثمان محمد عثمان بتسيير أعمال مدير إدارة الحسابات الخاصة بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، تجديد تكليف عثمان محمد عثمان بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات الخاصة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر قرارا بتعيين الدكتور حسن السيد حسن خليل مساعدًا للوزير لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي، والدكتور محمود عبد الخالق عبد الخالق الفخراني مساعدًا للوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، وجار إنهاء إجراءات تسلمهما العمل

كما اعتمد وزير الأوقاف فى وقت سابق، أسماء الناجحين في مسابقة الأئمة بالإعلان التكميلي السادس (خريجي اللغات والترجمة 2019م).

وذكر بيان للوزارة أسماء الناجحين والمديريات المرشحة للعمل بها كل منهم كما يلى:

أحمد أبو مدين أحمد محمد - الإسماعيلية

إبراهيم جمال محمود الخضري - دمياط

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محمود محمد محمود عبد الغفار - القاهرة

محمود محمد محمد الدناصوري - القاهرة

محمد عابد يوسف إبراهيم عبد الرازق - القاهرة

وأكدت الوزارة أنه عليهم الحضور لمقر الديوان العام (الإدارة العامة للموارد البشرية، خلال 15 يومًا ، ومعهم أصول المستندات المطلوبة لاستكمال مسوغات التعيين .