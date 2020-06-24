شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: ضبط 8 حالات غش بالمحمول و حالتين تمزيق الورقة ولم نسجل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أن غدا الخميس سيتم تصحيح العينات امتحانات الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى ان التصحيح العام سيبدأ يوم السبت القادم ، موضحا أن 8 حالات غش باستخدام التليفون المحمول وتم اتخاذ اللازم معهم ، و قيام طالبين بتمزيق ورقة الإجابة، وبالنسبة للحالة الطبية لم نسجل أى اصابة بفيروس كورونا ، حيث تم رصد 3 حالات ارتفاع درجات الحرارة وتم التعامل معهم حتى استقرت حالتهم .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل لإعلان حصاد غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، لامتحان مادة النحو للقسم للأدبى،أنه تم رصد خطأ مطبعى فى كلمة بفقرة من الفقرات وتم اتخاذ قرار مع واضعى الامتحان ، بالإضافة إلى تم منح درجات هذا السؤال للطلاب جميعا سواء من قام بحلها أو تركها.

وتابع : أنه تم تسجيل موقف لطالبة بطولى رغم انها ابتلعت دبوس قبل الامتحان وهى ترتدى الحجاب ولكنها أصرت على استكمال الاختبار وتابعها الدكتور باللجنة وتم نقلها لمستشفى الحسين الجامعى لإجراء اللازم .

وكان قد أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة النحو ، التى بدأت من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالب بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالى عام 128495 طالب تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.