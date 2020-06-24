شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة آخر 24 ساعة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9118 طنا شملت 4950 طن فوسفات و3168 طن يوريا و1000 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35178 طن تشمل 2000 طن خرده و1640 طن حديد و17366 طن ذرة و4522 طن سكر و 6000 طن كسب صويا و 3000 طن كسب عباد و 650 طن أبلاكاش .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 327 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب و فراولة و بطيخ ) وخضروات ( بطاطس وبطاطا وورق عنب وخضار مجمد ) وحاصلات زراعية ( أرز وبصل وليمون ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن والمغرب وسلوفينيا والهند وبريطانيا وأمريكا ومالطا وألمانيا.

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فيما سجل عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1122 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67629 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 83517 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2835 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، في حين غادر عدد 2235 شاحنة منها 849 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46230 من البضائع العامة.