شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن ضوابط اختبارات الترقى للمعلمين بكل منطقة وفق جدول جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بالأزهر الشريف عن ضوابط اختبارات الترقي للمعلمين للعام 2019 / 2020، والتى تبدأ من الأربعاء الموافق 1 / 7 / 2020 حتى الخميس الموافق 16 / 7 /2020، على أن يكون يوم الأحد الموافق 19 / 7 /2020 هو يوم التخلفات للمعلمين الذين لم يدخلوا الاختبار في الميعاد المحدد لكل منطقة أزهرية بالجدول المرفق والمعلن عنه في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

مع التأكيد على أن معلمي منطقة شمال سيناء المستهدفين للترقي هذا العام لهم حق دخول الاختبار في الفترة من 1 /7 /2020 حتى 16 /7 /2020 كما هو وارد بالجدول.

وطالبت الإدارة العامة للموارد البشرية، في منشور تم تعميمه على جميع الإدارات والمعاهد الأزهرية، المعلمين المستهدفين لاختبارات الترقي باتباع الضوابط الآتية:

- الدخول على بوابة الأزهر الشريف لمعرفة ميعاد الاختبار طبقاً للجدول المعلن عنه على بوابة الأزهرية الشريف

- الدخول على بوابة الأزهر الشريف على موقع http://www.azhar.eg

بالكود – والرقم السرى – والرقم القومى - لبدء الاختبار في الميعاد المحدد للمعلم حسب المنطقة التابع لها.

- يسمح للدخول على منصة الاختبارمن الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً لكل معلم حسب ميعاد اختبار منطقته الأزهرية بالجدول المعلن عنه على بوابة الأزهر الشريف.

- مدة الاختبار (35دقيقة فقط) تحسب من بداية الاختبار ولمرة واحدة.

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- تنقسم اختبارات المعلمين إلى مستويين( مستوى أول: وظيفة معلم – وظيفة معلم أول) .

- المستوى الثانى : ( وظيفة معلم أول (أ) – وظيفة معلم خبير).

- عدد الأسئلة لكل مستوى (25) سؤال على كل سؤال نقطتين بمجموع (50 نقطة) ولابد أن يحصل المعلم المستهدف على عدد(25) نقطة على الأقل كحد أدنى لاجتياز هذا الاختبار والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى علماً بأن هذة الشهادة هى إحدى مكونات ملف الترقى – وغير ملزمة للترقى مالم يستوف العضو باقى اشتراطات الترقى الواردة فى القانون رقم 156 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2013 ولائحتة التنفيذية الصادر بشأنها القرار رقم 250 لسنة 2013

- المعلم الكفيف أو المعلم الذى يوجد عجز في يده له الحق في الاستعانة بمن يجيد الحاسب الآلي.

- عند حدوث عطل فنى بالموقع يتم التعامل معه بتأجيل الاختبار إلى يوم التخلفات المعلن عنه بالجدول.

كما تم نشر المحاور المتعلقة باختبارات المعلمين والواردة بمذكرة الأكاديمية المهنية للمعلمين على بوابة الأزهر الشريف لنشر الثقافة بين المعلمين .

كما تم نشرها على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين – ووزارة التربية والتعليم على موقعي:

(http://academy.emis.gov.eg/alazhar) – ( www.pat.edu.eg)