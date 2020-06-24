شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مليون ونصف المليون جنيه باكورة مشروع صكوك الأضاحى وبنى سويف بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أن باكورة مبيعات مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م بلغت مليون ونصف المليون جنيه ، وكانت محافظات بني سويف والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ في المقدمة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن بنى سويف حققت مبيعات 464400 ، والغربية حققت مبيعات 369000، والإسكندرية حققت مبيعات 342000 جنيه، وكفر الشيخ 118800 جنيه.



أوضحت الوزارة أنه للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر الواتس على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة (الاسم – العنوان – عدد الصكوك)، يصلك مندوبنا حيث كنت، أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف - البنك المركزي المصري - بنك مصر - البنك الأهلي المصري - البنك الزراعي المصري - البريد المصري - فوري) .

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وكانت وزارة الأوقاف أطلقت فى مايو الماضى، مشروع صكوك الأضاحى للعام الحالى، بقيمة 1800 جنيه للصك الواحد، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحى دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية.



وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.